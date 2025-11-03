Imtcuma habilita canal de denuncias por irregularidades en el transporte: Se debe indicar carro, placa y línea

El Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo (Imtcuma), informó a través de sus redes sociales que fue habilitado un canal de denuncias, para reportar situaciones irregulares con respecto al precio del pasaje en la ciudad.

El organismo indicó que para realizar dicha denunciar los usuarios deben de tener a la mano los siguientes datos:

Modelo y características del vehículo.

Placa o fotografía del vehículo.

Ruta a la que pertenece.

Esta herramienta tiene como objetivo a garantizar un servicio de transporte más seguro, respetuoso y eficiente para todos los marabinos.

Lee también: "Es una exageración el aumento del pasaje": Usuarios del transporte público

Noticia al Día