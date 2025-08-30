Inameh anuncia más lluvias y chubascos para el Zulia este sábado 30-Ago

En el último reporte publicado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), al caer la noche de este sábado, 30 de agosto anuncian más lluvias y chubascos para el estado Zulia y otras zonas del país.

El organismo detalló que: Prevalecen células convectivas de rápida evolución que propician lluvias o chubascos y descargas eléctricas, en áreas de Apure, Barinas, Portuguesa, Los Andes y Zulia. Condiciones meteorológicas, que se estima, continúen por las próximas dos (02) horas. Según el reporte publicado a las 7:10 p. m. de este sábado.

De igual manera el Inameh informó que, la onda tropical N° 32 se encuentra desplazándose al oeste de Sucre, lo que genera inestabilidad atmosférica asociada generando áreas nubladas con precipitaciones variables y actividad eléctrica en zonas de Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Guárico, sur de Aragua y este de Miranda.

