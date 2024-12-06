Inameh prevé lluvias dispersas en el Zulia y en algunas regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este viernes 6 de diciembre que se espera un cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en gran parte del territorio nacional durante las próximas seis horas.
Sin embargo, algunas regiones del país presentarán condiciones atmosféricas más variables. Se estima la ocurrencia de lluvias o lloviznas en las siguientes zonas como Guayana Esequiba, sur de Bolívar y Amazonas, este de Delta Amacuro, Sucre, este y norte de Falcón, Táchira, Mérida, oeste de Trujillo y partes del Zulia.
