Inameh prevé lluvias y tormentas eléctricas en el Zulia y en diversas regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se esperan lluvias en diversas regiones del país durante las próximas horas de este jueves 31 de octubre.

Según el pronóstico, la mañana presentará poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, generando condiciones meteorológicas estables. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento significativo de la nubosidad, especialmente en zonas como Bolívar, Amazonas, Andes y Zulia, donde se esperan precipitaciones de intensidad variable.

Además, se pronostican lluvias o chubascos acompañados de descargas eléctricas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Monagas, Sucre, Miranda, Distrito Capital, norte de Aragua, Yaracuy, Lara, Falcón, Portuguesa, los Andes y Zulia.

Foto: María Briceño

