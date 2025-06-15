Inaugurado pozo que generará agua con energía solar en el sector San Isidro de Maracaibo

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) construyó y activó un pozo en el sector La Gran Victoria, de la parroquia San Isidro, municipio Maracaibo, estado Zulia, que generará agua potable mediante paneles solares.

La fuente subterránea, que beneficiará a unas seis mil familias de la zona, está ubicada en la comuna socialista Flor Montiel y fue construida con la finalidad de optimizar el servicio de agua potable en esta comunidad, ubicada al noroeste de la capital marabina.

La intervención consistió en la perforación de 121 metros, instalación de motor y bomba de 15 HP y cuatro paneles solares que activarán las bombas. Igualmente se construyeron 300 metros lineales de tubería, con empalmes a la red, que garantizarán una cobertura del servicio y un caudal de 5 litros por segundo.

Una de las vecinas del sector, Olga Zambrano, agradeció la ejecución de esta obra para la atención de las familias. “Gracias al trabajo conjunto entre la comunidad e Hidrolago ahora vamos a disfrutar del vital líquido por tubería y de manera permanente en nuestros hogares”, dijo.

