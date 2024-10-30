Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Incautan 23 panelas de marihuana ocultas dentro de un "carrito por puesto" en el Puente sobre el Lago

Efectivos militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron la incautación de 23 envoltorios de marihuana, ocultos dentro de…

Por José Gregorio Flores

Incautan 23 panelas de marihuana ocultas dentro de un
Casi dos mil kilos de droga fueron incautados en el Puente sobre el Lago. Foto: GNB.
Efectivos militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron la incautación de 23 envoltorios de marihuana, ocultos dentro de paquetes de harina y de un parlante dentro de un "carrito por puesto" que se dirigía desde Maicao hasta Ciudad Ojeda en la Costa Oriental del Lago.

El procedimiento fue realizado cuando la unidad de transporte público, asociada a la línea de transporte Caribe Wayuu C.A., estaba por atravesar el Puente sobre el Lago General Rafael Urdaneta. Por el caso resultaron detenidos un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad venezolana.

Las autoridades al observar el vehículo, solicitaron al conductor que se estacionara. Mientras lo inspeccionaban detectaron primeramente 15 envoltorios cuadrados contentivos de marihuana que arrojó un peso neto de mil 180 kilogramos, ocultos en paquetes de harina de maíz precocida.

Minutos después, al realizar otra minuciosa inspección detectaron otros 8 envoltorios de marihuana, con un peso aproximado de 760 gramos, ocultos en un cajón de música, para un total de 23 envoltorios de droga con un peso aproximado de mil 940 kilogramos.

Los detenidos quedaron plenamente identificados como Jaison Daniel Soto Rivero, de 26 años de edad y María Antonia Luzardo Pérez (40). Durante el procedimiento se les efectuó la retención de 2 equipos telefónicos como evidencia de interés Criminalístico. El caso fue notificado al Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa

Los estrenos de muchos maracuchos: La ropa de segunda mano

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Falleció el actor argentino Alberto Marín

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Influencer fue arrestada por el ICE en EEUU: Alertaba a migrantes de redadas

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Los estrenos de muchos maracuchos: La ropa de segunda mano

Estos son los pasos y requisitos para cambiar la placa de su vehículo

