Incautan 23 panelas de marihuana ocultas dentro de un "carrito por puesto" en el Puente sobre el Lago

Efectivos militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron la incautación de 23 envoltorios de marihuana, ocultos dentro de paquetes de harina y de un parlante dentro de un "carrito por puesto" que se dirigía desde Maicao hasta Ciudad Ojeda en la Costa Oriental del Lago.

El procedimiento fue realizado cuando la unidad de transporte público, asociada a la línea de transporte Caribe Wayuu C.A., estaba por atravesar el Puente sobre el Lago General Rafael Urdaneta. Por el caso resultaron detenidos un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad venezolana.

Las autoridades al observar el vehículo, solicitaron al conductor que se estacionara. Mientras lo inspeccionaban detectaron primeramente 15 envoltorios cuadrados contentivos de marihuana que arrojó un peso neto de mil 180 kilogramos, ocultos en paquetes de harina de maíz precocida.

Minutos después, al realizar otra minuciosa inspección detectaron otros 8 envoltorios de marihuana, con un peso aproximado de 760 gramos, ocultos en un cajón de música, para un total de 23 envoltorios de droga con un peso aproximado de mil 940 kilogramos.

Los detenidos quedaron plenamente identificados como Jaison Daniel Soto Rivero, de 26 años de edad y María Antonia Luzardo Pérez (40). Durante el procedimiento se les efectuó la retención de 2 equipos telefónicos como evidencia de interés Criminalístico. El caso fue notificado al Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa