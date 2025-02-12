Incendio en un terreno de la calle Venezuela causa alarma

Este miércoles 12 de febrero, se produjo un incendio en un terreno baldío en la calle Venezuela, en el casco central de la capital zuliana, generando nerviosismo entre los habitantes de la zona y los trabajadores de la Intendencia de la parroquia Bolívar, llamando de inmediato al cuerpo de bomberos de Maracaibo, quienes actuaron rápidamente para sofocar las llamas que se extendieron rápidamente por la maleza en el espacio abandonado.

La rápida actuación del cuerpo de bomberos evitó que las llamas se propagaran a los locales adyacentes.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales, ya que este lugar es utilizado por indigentes y personas que habitan cerca de la zona afectada.

