Inicia el año escolar: Niños zulianos retornan a las aulas

Este lunes 15 de septiembre, las escuelas y liceos de Venezuela le dieron oficialmente la bienvenida al año escolar 2025-2026, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Foto: Kelly Nava

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que más de 110.000 niños y jóvenes se reincorporaron al sistema educativo en esta primera jornada. Además, enfatizó la importancia de un sistema inclusivo, subrayando la necesidad de asegurar que cada estudiante tenga su cupo garantizado.

Asimismo, Noticia al Día visitó la Unidad Educativa Estadal Antonio Ricaurte de Maracaibo, donde pudo conversar con la directora Damaris Simancas y la subdirectora del plantel, quienes ofrecieron un balance del primer día de periodo académico. Por su parte, se mostraron optimistas, tomando en cuenta el entusiasmo de los estudiantes.

Foto: Kelly Nava

"Los niños están acudiendo poco a poco a las aulas. Todavía estamos en el proceso de actualización de datos. Hubo mucha emoción y alegría, mientras hacían actividades recreativas y pedagógicas. Estamos muy ilusionados", expresó la directora. A su vez, la subdirectora extendió una invitación a la comunidad estudiantil: "Los invitamos a seguirse inscribiendo. Aquí los esperamos con mucho cariño y preparados para dar lo mejor".

Foto: Kelly Nava

Cabe destacar que este primer lapso se extenderá desde el lunes 15 de septiembre hasta el próximo 12 de diciembre. Tras el receso navideño, las actividades se reanudarán el 12 de enero y el año académico concluirá oficialmente el 31 de julio de 2026.

Foto: Kelly Nava

Noticia al Día