Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

La biblioteca pública del estado Zulia, María Calcaño, recibe a los estudiantes en este periodo vacacional con una variedad de talleres para reforzar el conocimiento. Entre estas propuestas se encuentra el Laboratorio de Redacción Creativa, un taller que busca enseñar a jóvenes entre 12 y 17 años los principios y fundamentos de la redacción desde un enfoque dinámico y divertido.



El Laboratorio de Redacción Creativa es una propuesta formativa dirigida a adolescentes en un rango de 12 a 17 años, diseñada para transformar la escritura en una herramienta de exploración personal y proyección académica.

La licenciada Luzoly Jordán, gerente de la sala de servicios bibliotecológicos y encargada de llevar a buen puerto el proyecto, comenta que más que un curso tradicional, este espacio busca ofrecer una experiencia dinámica donde la imaginación, el pensamiento crítico y la sensibilidad lingüística se desarrollan mediante actividades colaborativas y creativas.



El programa está estructurado en cuatro módulos de tres semanas de duración. A lo largo de este, se abordan temas como la creatividad, la lectura, el uso de normas académicas, el manejo de los distintos géneros literarios y la familiaridad con la tecnología, todo esto como fuente de motivación hacia el aprendizaje.



Las inscripciones se encuentran abiertas para los jóvenes marabinos en las instalaciones de la biblioteca pública del estado Zulia, María Calcaño, o a través del número de teléfono 0414-6053863, por el que se atenderá a todos los que deseen participar del taller.

Noticia al Día/ Reyhans Quiroz