Inicia la Navidad en el Zulia con una multitudinaria celebración en la Plaza de la República de Maracaibo

Con una multitudinaria y colorida celebración realizada en la Plaza de La República de Maracaibo, este miércoles primero de octubre, el alcalde Gian Carlo Di Martino y el gobernador Luis Caldera, junto a otras autoridades, dieron inicio a la Navidad en la región zuliana.

Miles de marabinos se concentraron desde tempranas horas de la tarde para presenciar el encendido de las luces, que a las siete y veinticinco minutos de la noche iluminó la legendaria plaza.

El conjunto Gaiteros de Corazón abrió la celebración musical con temas como “La voy a tocar a pie”, “Háblame de Maracaibo” y “Milagro”, entre otras gaitas.

Durante la presentación de esta agrupación, decenas de fuegos artificiales maravillaron al público, especialmente a los más pequeños de la casa, quienes disfrutaron la actividad con payasos, pinta caritas, luces inteligentes y demás distracciones.

A la celebración del inicio de la Navidad también asistieron autoridades del Consejo Legislativo del Zulia, encabezadas por la diputada Magdelys Valbuena; de la Cámara Municipal, representada por la concejala Jesse Gascón; además de la primera dama de Maracaibo, Ana Clara de Di Martino, y la primera dama del Zulia, Roselyn López de Caldera.

Está celebración se está realizando de manera simultánea en la Plaza Indio Mara, donde también está pautado un cartel de artistas regionales, nacionales e internacionales, entre los que destaca el merenguero Roberto Antonio y vallenatero colombiano Felipe Peláez.

Fotos: Xiomara Solano y Wilberth Marval

Noticia al Día