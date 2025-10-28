Inicia la presentación oficial de las candidatas al reinado de la feria en honor a la Chinita

Este lunes 27 de octubre en las instalaciones del Teatro Niños Cantores de Zulia se realiza la presentación oficial de las candidatas al reinado infantil y oficial de la edición 59 en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

Un total de 21 bellezas provenientes de los municipios de la región y 30 pequeñitas, aspiran coronarse como las soberanas de las festividades en este 2025.

Es de resaltar que las aspirantes al reinado infantil están conformadas por tres categorías: Baby, Infantil y Juvenil.

Con un opening lleno de música zuliana, color y algarabía se presenta la antesala de lo que será la elección y coronación.

Animan este importante evento convertido en tradición, Ricardo García y Dariana Alvado.

