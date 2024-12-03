Inician trabajos de asfaltado en la avenida Bella Vista de Maracaibo

El Gobierno Regional, a través del Instituto de Vialidad del Estado Zulia (INVEZ), inició un proyecto de asfaltado en la avenida Bella Vista de Maracaibo, este domingo 1 de diciembre.

Las obras se están desarrollando en el tramo situado a la altura del antiguo retén, frente a la plaza Antonio José de Sucre, con el propósito de conectar la avenida Bella Vista con la avenida Padilla, beneficiando a los residentes de la parroquia Santa Lucía.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla un alcance total de 1.3 kilómetros de vialidad que se intervendrán en varios tramos críticos de la carretera. Esta metodología permite abordar las áreas más deterioradas de la avenida. Asimismo, los trabajos comenzaron con la colocación inicial de 234 toneladas de asfalto.

La intervención en los tramos más críticos de la avenida busca mejorar las condiciones viales y la seguridad de los transeúntes y conductores que utilizan esta importante arteria de la ciudad.

Con estas acciones, la Gobernación del Zulia reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar de los ciudadanos, apostando por proyectos que impulsen el progreso y la modernización de Maracaibo.

