Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Este lunes, 13 de octubre, iniciaron los trabajos de rehabilitación en el Monumento a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, en Maracaibo.

Para el desarrollo de la obras se abocaron el mantenimiento de las siete fuentes con la sustitución de dos bombas 50 Hp y 25 Hp, así como a la colocación de iluminarias y la iluminación de colores en la fuente. De igual manera, se llevará a cabo la restauración en pintura de la Virgen de Chiquinquirá.

Además se sembrarán más de mil 500 plantas y pondrán 32 materos.

Los espacios del Monumento a la Virgen es un icono del centro de la ciudad, ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá serán pintados. Además, recuperarán 76 bancas y se supervisarán 150 postes de alumbrado.

Estos trabajos de mantemiento los lleva a cabo el Instituto Autónomo Regional de Ambiente (IARA), adscrito a la Gobernación del Zulia.

Lee también:

Noticia al Día





