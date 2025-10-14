Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se sembrarán más de mil 500 plantas y pondrán 32 materos

Por María Briceño

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo
Foto: RRSS/Prensa Gobernación del Zulia
Este lunes, 13 de octubre, iniciaron los trabajos de rehabilitación en el Monumento a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, en Maracaibo.

Para el desarrollo de la obras se abocaron el mantenimiento de las siete fuentes con la sustitución de dos bombas 50 Hp y 25 Hp, así como a la colocación de iluminarias y la iluminación de colores en la fuente. De igual manera, se llevará a cabo la restauración en pintura de la Virgen de Chiquinquirá.

Además se sembrarán más de mil 500 plantas y pondrán 32 materos.

Los espacios del Monumento a la Virgen es un icono del centro de la ciudad, ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá serán pintados. Además, recuperarán 76 bancas y se supervisarán 150 postes de alumbrado.

Estos trabajos de mantemiento los lleva a cabo el Instituto Autónomo Regional de Ambiente (IARA), adscrito a la Gobernación del Zulia.

