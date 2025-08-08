Instalación de transformadores beneficia a 160 familias de cinco parroquias zulianas

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) brindó atención directa a 160 familias a través de la instalación de transformadores en parroquias de los municipios Maracaibo y San Francisco.

El despliegue impacta a las comunidades Villa San José, Buen Vivir, San Jacinto (sector 5), 23 de Enero, (Haticos por Arriba) y la calle San Rafael de San José, situadas en las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Juana de Ávila, Cristo de Aranza y Cacique Mara, en Maracaibo, así como a la parroquia Hernández, en San Francisco.

La ubicación de estos equipos forma parte del Plan Nacional de Instalación de Transformadores, impulsado por el Gobierno Nacional mediante el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, con el objetivo de robustecer el sistema de distribución de energía en localidades zulianas.

