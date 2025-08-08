Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

El recién electo alcalde Gian Carlo Di Martino, bajo el convenio de la Alcaldía de Maracaibo, Gobernación del Estado Zulia y Corpoelec, instalaron luminarias en el Parque Vereda del Llago, en un esfuerzo en conjunto con los tres niveles de gobierno.

El trabajo de adecuación y sustitución de luminarias se hizo en tiempo récord luego que se determinará el mal estado y el deterioro en el que se encontraba el sistema eléctrico interno de la vereda por falta de mantenimiento.

En ese sentido, y como parte de las primeras acciones de gobierno para Maracaibo, se activó el plan de iluminación con las instituciones involucradas, donde además de las luminarias también se adecuaron tableros eléctricos, postes caídos, y electrificación de dos torres dentro del parque y potenciación de todo el sistema.

