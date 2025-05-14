Instalan más de 330 bocas de visita en 13 parroquias del municipio Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Ingeniería Municipal (DIM), completó el reacotamiento de 334 bocas de visita en 13 parroquias del municipio desde enero de 2025.

Este martes 13 de mayo, se llevaron a cabo 48 reacotamientos en la calle 100 del sector Sabaneta, en la parroquia Manuel Dagnino. Con este proyecto, se busca mejorar la seguridad vial en la zona, donde con anterioridad se registraban accidentes debido a las bocas de visita mal ajustadas, así lo explicó Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo.

“En toda Sabaneta son 48 las que hemos dispuesto y hemos recuperado; por aquí ocurrían muchos accidentes, porque la gente esquivaba la boca de visita, causando colisiones e incluso impactando el muro del Metro de Maracaibo”, señaló Romero Martínez, quien además precisó que esta rehabilitación beneficia a más de 10 mil personas que transitan diariamente por esta área.

El ingeniero Carlos Guanipa, director de Ingeniería Municipal, explicó que el proceso de reacotamiento consiste en elevar las tapas a la altura de la carretera para evitar hundimientos que generen baches. "Lo que hacemos es colocar la tapa a la altura de la carretera, para que no quede hundida y no afecte el tránsito vehicular", indicó.

Por último, señaló que “estos trabajos duran aproximadamente entre 10 y 15 días, porque el concreto debe fraguar”, lo que garantiza la durabilidad y resistencia del reacotamiento realizado.

Noticia al Día / Nota de prensa