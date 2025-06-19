Instalan transformadores en el Hospital Universitario de Maracaibo

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) instaló tres transformadores de 37,5 kVA en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, como parte de las acciones para reforzar la infraestructura eléctrica de centros de salud en la región occidental.

La dotación permite garantizar el suministro eléctrico necesario para el funcionamiento de un equipo de tomografía, con lo cual se optimiza la capacidad diagnóstica del hospital y se amplía la atención a pacientes que requieren este tipo de exámenes especializados.

Cada transformador fue instalado con sus respectivos componentes, asegurando el rendimiento y la estabilidad del sistema. La labor se ejecutó bajo lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), en el marco de las políticas para el fortalecimiento del sistema de salud en el estado Zulia.

Noticia al Día / Nota de prensa