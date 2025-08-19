Martes 19 de agosto de 2025
Intenso calor en Maracaibo esta noche: los aires no dan abasto

Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C

Por Andrea Guerrero

Foto: NAD
En Maracaibo, el calor no da tregua. Este martes 19 de agosto, mientras en muchos hogares los aires acondicionados de la sala y la cocina se mantienen encendidos para conservar una temperatura interna soportable, el contraste al salir es abrumador.

“Dentro se siente normal, pero apenas cruzas la puerta, parece que entras al infierno”, comentan vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Y no es una percepción exagerada. Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C.

La humedad relativa alcanza el 74 %, lo que intensifica la sensación de bochorno y hace que el aire se sienta más pesado. El viento sopla a 12 km/h, y la nubosidad se mantiene en 25 %, lo que permite que el sol impacte directamente sobre el asfalto y las estructuras urbanas.

  • Temperatura: 30 °C
  • Sensación térmica: 36 °C
  • Humedad: 74 %
  • Viento: 12 km/h
  • Nubosidad: 25 %

Este tipo de condiciones climáticas obliga a los marabinos a adaptar sus rutinas. Las actividades al aire libre se reducen, y el consumo energético por el uso de sistemas de climatización se incrementa notablemente. Especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol en horas pico y utilizar ropa ligera para mitigar los efectos del calor.

Mientras tanto, el aire acondicionado se convierte en el aliado indispensable para enfrentar el clima extremo de la capital zuliana, donde cada día parece una batalla contra el termómetro.

