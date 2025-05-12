INTT realiza jornadas de trámites vehiculares en el Zulia

Este lunes 12 de mayo, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), inició un operativo especial de trámites vehiculares en el estado Zulia.

La información la dio a conocer el organismo a través de su cuenta en Instagram, donde detallaron que la jornada se está llevando a cabo en la terminal de pasajeros de Maracaibo, ubicado en la avenida 17 con Los Haticos.

"A partir de hoy 12 de mayo, y hasta el 16 de mayo, se llevará a cabo un operativo de trámites vehiculares en el estado Zulia", dice el mensaje publicado por el organismo, que explicó que estas jornadas tienen como propósito acercar a los usuarios a todos los servicios que ofrece el INTT en las diferentes áreas.

La jornada inició este lunes 12 de mayo y finalizará el próximo viernes 16 del mismo mes.

Trámites que se podrá realizar:

Durante el operativo, los usuarios podrán gestionar diversos trámites vehiculares, entre ellos:

Licencias para conducir.

Certificados de Registro de Vehículos.

Traspasos y cambio de características.

Liberación de Reserva de Dominio.

Asignación de placas identificatorias.

Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC).

Homologaciones y revisión de higiene y confort.

Renovación de Certificación de Prestación de Servicios.

Permisos de Transporte Internacional de Carga y Pasajeros.

