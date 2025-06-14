Jhovanny Mejía inscribe su candidatura a la Alcaldía de Maracaibo por Bandera Roja

El dirigente político Jhovanny Mejía formalizó su postulación como candidato a la Alcaldía de Maracaibo por el partido Bandera Roja, de cara a las elecciones municipales previstas para el próximo 27 de julio.

La inscripción fue realizada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), cumpliendo con los requisitos establecidos en el cronograma electoral. Mejía, quien ha sido una figura activa en el ámbito político regional, anunció que el próximo miércoles realizará un acto público para oficializar su candidatura y presentar los principales lineamientos de su propuesta de gobierno.

Con esta postulación, Bandera Roja se suma al proceso electoral en el municipio marabino, en un contexto marcado por la pluralidad de aspirantes y la expectativa ciudadana ante la renovación de autoridades locales.

Noticia al Día