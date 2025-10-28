El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este lunes 27 de octubre al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, como padrino del Zulia, en el marco de la nueva fase del programa 1×10 del Buen Gobierno, que busca fortalecer la atención directa en las regiones.

Durante una transmisión en el programa, Con Maduro +, explicó que esta figura permite que ministros y altas autoridades se involucren de forma activa en los territorios, supervisando obras, activando mecanismos de respuesta ciudadana y reportando directamente a la sala central de gobierno.

“Esto ha funcionado bien. Uno manda un padrino, una madrina, un ministro, una ministra, a que se meta de cabeza en el estado, a que active el 1×10, a que resuelva, a que informe”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado anunció que el Zulia que la designación de Márquez responde a una solicitud popular. “El Zulia va como padrino, pedido por el pueblo: el almirante, el mayor general Jorge Márquez”, afirmó.

Márquez en el Zulia

Márquez ocupa este cargo desde el 16 de julio de 2025, cuando fue designado por el presidente Maduro durante una visita al municipio San Francisco. Desde entonces, fue responsable de coordinar proyectos de infraestructura, rehabilitación vial y servicios públicos, en articulación con el gobernador del estado, Luis Caldera.

Noticia al Día / VTV