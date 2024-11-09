Jornada especial de cachorros será este domingo en Vereda del Lago

Este domingo 10 de noviembre a partir de las 4:00 pm, el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) llevará a cabo una jornada de adopción de más de 20 cachorros en la sede de Adocanino, ubicada en Vereda del Lago.

La actividad, que cuenta con el apoyo de diversas organizaciones protectoras de animales como @Animalgea, la Red de Apoyo Canino (Rac), Proteccionistas del Estado Zulia y ProtecCaribe, busca encontrar hogares amorosos para estos pequeños peludos.

Los cachorros, provenientes de rescates realizados por el IMPA y otras organizaciones, han recibido atención veterinaria y están listos para formar parte de una nueva familia. Desde juguetones cachorros de raza mixta hasta pequeños de razas puras, habrá una gran variedad para elegir.

"Esta jornada es el resultado de un trabajo en conjunto entre el IMPA y los proteccionistas de la ciudad, quienes se han unido para brindar una segunda oportunidad a estos animales", expresó la Dra. María Gabriela Retamosa, presidenta del IMPA. "Invitamos a todos los marabinos a acercarse y conocer a estos hermosos cachorros, estamos seguros de que encontrarán al compañero ideal".

Requisitos para adoptar:

Para adoptar a uno de estos peluditos, los interesados deberán presentar una copia de su cédula de identidad, RIF y algún servicio público. Además, deberán responder a una breve entrevista para evaluar si son un hogar adecuado para un perro.

"Es importante recordar que adoptar un perro es una gran responsabilidad", destacó el Dr. Herwin Godoy, vicepresidente del IMPA. "Un perro no es un juguete, sino un miembro más de la familia que requiere de cuidados y atención durante toda su vida".

