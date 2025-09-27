Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Este sábado 27 de septiembre, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, junto al poder popular y emprendedores, realizaron el Mercado Popular del Pueblo, en el barrio Integración Comunal de la parroquia Luis Hurtado Higuera, donde los habitantes del populoso sector encontraron a bajo costo los alimentos, hortalizas, artículos de limpieza, útiles y uniformes escolares a precio solidario y justo para la familia marabina.

Estas Jornadas de Mercados Populares llegan a las 18 parroquias de la ciudad, con precios justos y solidarios para que todos los marabinos se beneficien. Además de productos, las comunidades reciben

atención médica y entrega gratuita de medicamentos, atención veterinaria, peluquería y barbería, punto Patria y asesoría jurídica.

El presidente de Fundepo, Gelson Carrillo, informó que familias marabinas recibieron hoy asistencia social y un mercado popular impulsado por el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, que son expresión del poder comunal que fortalecen la economía local y garantizan el bienestar.

Los habitantes del conocido sector Integración Comunal pudieron realizar compras de alimentos, entre ellos pollos y huevos con un descuento hasta de un 40 % así como verduras a más de un 30 %.

Noticia al Día/ Fotos: Javier Sánchez