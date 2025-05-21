Juan Pablo Guanipa cataloga de "farsa" las elecciones del 25-May y arremete contra Rosales

El opositor Juan Pablo Guanipa, recientemente arremetió contra el gobernador del Zulia, Manuel Rosales y se dirigió directamente a él a través de un video publicado en sus redes sociales: "Tú has sido un factor de perturbación en la lucha que libramos por la liberación de Venezuela", expresó, al tiempo que reconoció que su principal enemigo es el gobierno de Nicolás Maduro y catalogó de "farsa" las venidera elecciones del 25 de mayo.

Acusó a Rosales de inclinarse siempre a sus intereses personales, "A ti no te importa Maracaibo ni el Zulia ni Venezuela, a ti te importa el poder y la utilización que de él haces para tener más y más dinero". A lo que añadió que esta aseveración se evidencia en las propiedades y lujos que "ostenta" en Maracaibo, EEUU y Panamá.

Guanipa aseguró que el gobernador Rosales y su equipo político han promovido ataques en su contra tras haberse negado a juramentarse ante la Asamblea Constituyente.

“Hace algunas semanas recibí un mensaje de un calificado dirigente del partido Un Nuevo Tiempo que decía lo siguiente: ‘Buenas noches, toda la solidaridad contigo porque viene un ataque frontal en tu contra. Van a insistir en que traicionaste al Zulia al no juramentarte ante la constituyente’ (…) Desde aquel momento he venido escuchando y leyendo a voceros, periodistas, políticos y funcionarios, todos vinculados a Manuel Rosales y a él mismo utilizando mi negativa para juramentarme ante la patraña constituyente como una herramienta para motivar la participación en la farsa del 25 de mayo”, expresó.

Y añadió: “No voy a desgastarme con sus plumarios, tampoco voy a explicar nuevamente las razones venezolanistas que justifican mi actuación. Ya la historia va poniendo las cosas en su sitio”.

Asimismo, Guanipa aseguró que todo lo que ha hecho desde hace 26 años es "luchar por la liberación del país".

El opositor también sostuvo que Rosales intentó posicionarse como candidato presidencial sin respaldo genuino de las fuerzas democráticas, sino con el visto bueno del gobierno de Nicolás Maduro.

Falta de compromiso

Por otra parte, recalcó a Rosales: "No has respetado la unidad ni a la Plataforma Unitaria" y aseguró que este se sumó a la candidatura de González sin opciones y con un evidente “desgano”, manteniendo una postura crítica que reflejaba su falta de compromiso con la causa opositora.

"Ante una campaña de ataques, no voy a pecar por omisión", refutó.

Noticia al Día