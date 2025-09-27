Jubileo de los privados de libertad llegó a sede Polimaracaibo

El Hogar Clínica San Rafael y la Zona Pastoral Nº. 2 de la Arquidiócesis de Maracaibo se unieron en el Jubileo de los Privados de Libertad para llevar alimento, salud, acompañamiento, oración y productos de higiene personal a quienes se encuentran detenidos en la sede de Polimaracaibo, ubicada en la Vereda del Lago.

En el lugar, el Pbro. Jesús Colina, de la Parroquia San Alfonso, dirigió la Oración junto al Padre Juan Padilla y el Hno. Jairo Rodríguez, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, quienes fueron acompañados por los miembros del Voluntariado Juvenil San Ricardo Pampuri.

Esta actividad se enmarca en el Jubileo Peregrinos de la Esperanza, que celebra la Iglesia Católica durante todo el año 2025, y dará paso al Jubileo de los Pobres que realizará próximamente el Hogar Clínica San Rafael con los beneficiarios de la Olla Hospitalaria, programa social de esta institución. Con esta obra de misericordia, organizada por la Pastoral de la Salud y Social del Hogar Clínica San Rafael y la Zona Pastoral Nº. 2 de la Arquidiócesis de Maracaibo se busca la conversión, reconciliación y renovación espiritual de las personas privadas de libertad en este recinto policial.

Noticia al Día / Nota de prensa