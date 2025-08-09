Juramentado Héctor Soto como nuevo alcalde de San Francisco para el período 2025–2029

En un acto solemne realizado en la Plaza de la Revolución, ubicada en la urbanización San Francisco, la Cámara Municipal juramentó este viernes 8 de agosto, a Héctor Soto como nuevo alcalde del municipio San Francisco, para el período constitucional 2025–2029.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, autoridades regionales, representantes del Poder Popular y miembros de las comunas, quienes acompañaron el acto de toma de posesión.

Durante su intervención, el gobernador Caldera expresó su respaldo al nuevo mandatario local y reafirmó el compromiso de la Gobernación con el pueblo sanfranciscano. “Aquí está Héctor Soto, acompañado de las comunas y del Poder Popular, en un evento significativo. Toda la disposición de la Gobernación para rescatar este hermoso terruño”, manifestó.

Por su parte, Héctor Soto, tras recibir la banda que lo acredita como alcalde, aseguró que el municipio San Francisco inicia una nueva etapa de transformación y prosperidad. “Vamos a crear las condiciones necesarias para atender cada una de las necesidades de nuestro pueblo. No les vamos a fallar”, afirmó.

Asimismo, anunció que la primera acción de su gestión estará alineada con las 7-T impulsadas por el presidente Nicolás Maduro. “Desde este mismo momento convoco a los 26 circuitos comunales para que el próximo lunes 11 de agosto iniciemos, junto al Poder Popular, los planes de desarrollo del municipio San Francisco”, concluyó.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día / Nota de prensa