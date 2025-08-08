Juramentados los nuevos concejales de San Francisco para el período 2025–2029

En horas de la tarde de este jueves, fueron juramentados los concejales electos por voto popular en los comicios del pasado 27 de julio, quienes integrarán la nueva Cámara Municipal de San Francisco para el período 2025–2029, quedando formalmente instalado este órgano legislativo.

El acto se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del Instituto Público Municipal para la Cultura “Juan de Dios Martínez”, ubicado en la parroquia San Francisco del municipio sureño. Allí, los 22 concejales presentes —tanto principales como suplentes— prestaron juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el marco legal del estado Zulia.

La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de Gobierno del estado Zulia, Ángela Fernández; diputados de la Asamblea Nacional (AN); y representantes del Poder Popular. Tras la postulación y aprobación por mayoría absoluta de los ediles —con excepción de la bancada opositora, que salvó su voto— fue instalada y juramentada la nueva directiva para el período 2025–2026.

La directiva quedó conformada por el Lcdo. Lerry Pérez Parra como presidente; el Abg. Fidel Colina Torres como vicepresidente; el Abg. Javier Castellano como secretario; y la Abg. Escarlet Vilchez como subsecretaria.

“Todos venimos del pueblo y conocemos sus necesidades. El pueblo ha regresado a esta Cámara Municipal, y vamos a legislar junto a nuestro compañero alcalde, Héctor Soto, por el bienestar y el progreso de este municipio, para todos, sin distinción política”, expresó el presidente de la Cámara Municipal durante su intervención.

Noticia al Día / Nota de Prensa