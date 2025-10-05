Domingo 05 de octubre de 2025
Juramentados nuevos jefes de la Inspectoría Delegada de la Redip Occidental y la Coordinación Zulia

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades del CICPC

Por María Briceño

Foto: RRSS/Redip
En un solemne acto en el Salón Urdaneta del Hotel Tibisay, en la ciudad de Maracaibo, se llevó a cabo la Transmisión de Mando de la Región de Investigación Penal Occidental y la recepción de cargo de la Coordinación de Inspectoría de la Delegación Estadal Zulia, en presencia de altas autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El Comisario General Oliver Durán Velásquez entregó el cargo de Inspector Delegado de la Redip Occidental, siendo sucedido por el comisario general Ronald Alí Pérez Sánchez, quien asumirá a partir de ahora la responsabilidad de la unidad. Además, se designó al comisario Juan Luis Martínez Guedez, en la coordinación de Inspectoría de la Delegación Estadal Zulia.

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades del CICPC, C/G Ilda Briceño, adjunta a la Inspectoría Nacional; el C/G Alexis Herrera, Director de la Redip Occidental; el C/G Jorge Molina, adjunto a la Redip Occidental; y la C/G Elizabeth Sánchez, jefa de la Redcrim Occidental, en el lugar asistieron los jefes estadales con sus adjuntos y los jefes de las delegaciones municipales.

A través de un post, el organismo destacó el papel que cumple la Inspectoría Delegada dentro de la Policía Científica.

"La Inspectoría Delegada cumple un rol esencial dentro de la Policía Científica: garantizar la disciplina de los funcionarios, promover la ética laboral y supervisar la correcta aplicación de los principios institucionales. Además, tiene la responsabilidad de investigar a los funcionarios, asegurando que la labor de proteger al pueblo venezolano se ejerza con transparencia, justicia y estricto apego a la le".

Se extravió la perrita Cendy: Ofrecen recompensa

Ofrecen recompensa
Educación

¡Por todo lo alto! Los Maristas celebraron 100 años de presencia en Maracaibo

Los Hermanos Maristas llegaron al puerto de Maracaibo el 16 de septiembre de 1925, procedentes de España
Al Dia

Trump anuncia ataque a otra lancha en el Caribe

Marco Rubio, dijo que, el Departamento de Defensa sabe quiénes van en las embarcaciones que han interceptado en el mar Caribe
Cultura

Extienden plazo de inscripción para "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025″

Más de 100 gaitas inscritas

