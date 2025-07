Koyak Conecta propone mercados populares y reducción de impuestos para Maracaibo

El candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Ángel Gallardo, más conocido como Koyak Conecta, visitó por iniciativa propia la sala de redacción de Noticia al Día este viernes 4 de julio, donde ofreció detalles sobre su candidatura y las propuestas que impulsa de cara a los comicios del próximo domingo 27 de julio.

Gallardo explicó que sus principales planteamientos giran en torno a la limpieza de la ciudad, la creación de mercados populares en las 18 parroquias y la revisión del sistema tributario municipal.

“Tenemos una de las ciudades más lindas del país, pero lamentablemente las personas que han pasado por la Gobernación y la Alcaldía la tienen destruida y abandonada”, enfatizó el candidato. Añadió que el verdadero reto no es limpiar Maracaibo —porque, según él, cualquiera puede hacerlo—, sino mantenerla limpia, lo cual requiere, estimó, al menos 80 camiones recolectores de basura.

“El problema es que no se sabe con certeza cuántas unidades de recolección hay actualmente en Maracaibo. Me atrevo a decir que no llegan a 20, y a lo mejor me meto en problemas por decirlo”, afirmó.

En relación con su segunda propuesta, el aspirante, conocido popularmente como Koyak Conecta, planteó la realización de dos mercados semanales al aire libre en cada parroquia.

“Una vez que lleguemos a la Alcaldía, contaremos con acceso a colegios, canchas, seguridad… y organizaremos mercados populares dos veces por semana, con precios asequibles. Usaremos a todos mis proveedores para garantizarle al marabino, productos económicos”, subrayó.

Otra de sus propuestas apunta a revisar el cobro de impuestos municipales: “Los impuestos son muy altos y no todos los pagan. Hay que buscar la manera de reducirlos. ¿Cómo? Haciendo un censo entre Catastro y Sedemat para saber cuántas empresas están inscritas y cuáles realmente pagan”, explicó.

Finalmente, agregó que impulsará la creación de comedores populares, con al menos uno por parroquia, para atender principalmente a niños y personas de la tercera edad.

