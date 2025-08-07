La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá celebra la instalación de un DEA

Este miércoles 6 de agosto, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá celebró con alegría la instalación de un Desfibrilador Externo Automático (DEA).

La ceremonia de bendición se realizó durante la Santa Misa, presidida por el Pbro. Nedward Andrade, párroco rector de esta comunidad, quien destacó la importancia de esta iniciativa que convierte el corazón de Maracaibo en una zona cardioprotegida.

“Este templo, donde se custodia la vida espiritual, ahora también se convierte en un espacio donde se protege la vida física”, expresó con emoción.

Este valioso apoyo fue posible gracias a Seguros Venezuela y al programa DAP de la Fundación Venemergencia, quienes hicieron realidad este proyecto con visión social y compromiso comunitario.

Además, Seguros Venezuela otorgó un plan médico al personal parroquial, reafirmando su compromiso con el bienestar integral de quienes sirven con dedicación a la comunidad.

Noticia al Día / Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Ig.