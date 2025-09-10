Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

La Basílica tendrá moderno sonido y sustituirá al que donó Gilberto Correa hace 30 años

Existen empresas como Bose Professional o Fohhn Audio que ofrecen sistemas de Existen empresas que ofrecen sonidos especializados para templos, que diseñan altavoces con directividad controlada para minimizar reflejos y asegurar la claridad de la palabra hablada

Por Javier Sanchez

La Basílica de Chiquinquirá estrenará este año un sonido especializado, a la altura de los más grandes templos del mundo.Sustituirá al que donó el reconocido locutor zuliano hace más de 30 años.

El párroco de la Basílica de Chiquinquirá, presbítero Nedward Andrade, anunció que, para la celebración de la venidera feria de la Chinita, el sagrado recinto contará con un sistema de sonido especializado que en calidad está a la altura de grandes templos en el mundo.

El padre Nedward recordó que el sonido que hasta el momento tiene el templo fue donado hace más de tres décadas por el reconocido locutor zuliano, Gilberto Correa.

La Basílica lucirá este año totalmente renovada tanto por fuera como por dentro, incluyendo imágenes, frescos y pilares. “Contará con un nuevo sonido donado por el Estado, de una empresa especializada en materia de sonidos de templos e iglesias en el mundo, refirió el párroco.

Altavoces especializados

Existen empresas como Bose Professional o Fohhn Audio que ofrecen sistemas de sonido especializados para templos y casas de culto, ya que diseñan altavoces con directividad controlada para minimizar reflejos y asegurar la claridad de la palabra hablada, algo crucial en ambientes con acústica compleja como las iglesias.

También hay empresas locales como sonidoiglesias.com que proveen soluciones de sonido profesional adaptadas al tamaño de cada iglesia, desde pequeñas capillas hasta grandes congregaciones, se reseña en redes sociales

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía

