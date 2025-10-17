La C1 está quedando como una “Pepa”: Le están "echando" 26 kilómetros de asfaltado

A pesar de las molestias por el cierre parcial de la vía, la rehabilitación total de 26 kilómetros de la Circunvalación 1 (C-1) de Maracaibo promete un impacto positivo en la movilidad y la economía de más de 1.9 millones de habitantes del Zulia. El proyecto incluye la colocación de 75 mil toneladas de asfalto caliente.

Las molestias de los conductores y usuarios de esta importante arteria vial son cada vez mayores debido al cierre de las vías transversales y la restricción en la vía principal. Sin embargo, el esfuerzo valdrá la pena, pues, está siendo reacondicionada en su totalidad y para los maracuchos está quedando como una "pepa", es decir,de lo mejor, ‘buenísima’, ‘al pelo’, lo máximo.

Como parte del plan de rehabilitación vial, se están asfaltando 26 kilómetros, tramo que abarca desde el peaje del Puente General Rafael Urdaneta hasta el Distribuidor Delicias. Los trabajos comenzaron a finales de septiembre e inicios de octubre de 2025.

El proyecto incluye la aplicación de 75 mil toneladas de mezcla asfáltica en caliente tipo III que beneficiará a más de 1.9 millones de habitantes de los municipios Maracaibo y San Francisco.

Esta obra se considera de gran envergadura para la capital zuliana. Además de conectar y beneficiar a los habitantes de Maracaibo y San Francisco, en conexión directa con el Puente General Rafael Urdaneta. Específicamente, se contempla la aplicación de mezcla asfáltica en caliente desde el Distribuidor Las Delicias hasta la conexión con “El Coloso” ( Puente).

La rehabilitación de la vía incluye además del asfaltado, la mejora de la iluminación, la señalización y la demarcación, según informó recientemente el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera.

Paso vehicular restringido

La Gobernación del Zulia a través de la Secretaría de Infraestructura informó que desde el pasado martes 30 de septiembre el paso vehicular por la Circunvalación 1, en ambos sentidos de los municipios Maracaibo y San Francisco, está parcialmente restringido.

El despacho indicó que el horario de restricción es desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde por “trabajos de asfaltados en la arteria vial.

El fin de los “enemigos silenciosos”



Huecos, grietas y baches son considerados los "enemigos silenciosos" que deterioran los vehículos y la seguridad vial, están siendo eliminados. La C-1, antes de esta intervención, presentaba un grave deterioro.

Las arterias viales por las que transitan diariamente miles de vehículos en la ciudad pueden convertirse en un recorrido peligroso para los conductores si existe un deterioro del pavimento caracterizado por estas fallas.

Además del impacto que tiene en la seguridad, este tipo de fallas en las calles y autopistas genera un golpe a la economía de los propietarios de vehículos por los daños mecánicos que ocasionan. El programa de pavimentación adelantado por el gobierno regional busca acabar con esta problemática.

