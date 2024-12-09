En un esfuerzo por preservar la memoria histórica de nuestra ciudad, compartimos con la comunidad una fotografía tomada por el renombrado fotógrafo Alcides Ferrebús en el año 1940. Esta imagen captura la esencia de la popular calle 72, uno de los puntos más emblemáticos de Maracaibo.

En la gráfica, resalta una de las estructuras más representativas de la zona: una casa de dos pisos que, años después, entre 2000 y 2005, se convertiría en la sede de "La Esquinita", un sitio nocturno famoso que marcó la vida social y cultural de la ciudad en ese entonces.

Esta fotografía no solo nos brinda un vistazo al pasado arquitectónico de Maracaibo, sino que también invita a los ciudadanos a reflexionar sobre el paso del tiempo y la evolución de nuestros espacios urbanos. Es una joya visual que conecta generaciones y nos recuerda la importancia de mantener viva nuestra identidad y patrimonio.

La imagen fue tomada por Ferrebús, quien con su lente logró inmortalizar escenas cotidianas de la ciudad que hoy, más de 80 años después, siguen siendo un testimonio de nuestra historia colectiva.

Para más información, puede contactarnos a través de [información de contacto] o seguirnos en nuestras redes sociales [nombre de redes] para conocer más sobre esta y otras iniciativas que buscan preservar la historia de Maracaibo.

Noticia al Día