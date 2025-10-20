La Caminata por la Vida en San Francisco se hará este lunes 20-Oct

La Fundación Dama del Sur, informó que este lunes, 20 de octubre se llevará a cabo la Caminata Rosa, en el municipio San Francisco, a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

La actividad está prevista iniciar a partir de las 5:00 de la tarde.

Cabe destacar que esta fecha se conmemora la lucha contra el cáncer de mama y además celebran la valentía de quienes enfrentan el desafío.

