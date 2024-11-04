La Chinita bendecirá este martes al municipio Valmore Rodríguez

Este martes 05 de noviembre, llegará la Virgen Morena al municipio Volmore Rodríguez, luego de recorrer por las tierras lagunillenses.

Los devotos se reencontrarán una vez con su Santa Patrona para pedir favores y pagar promesas por los milagros concedidos en medio de cantos religiosos.

Según el medio El Regional del Zulia, el padre Juan Reinoso, párroco del templo Virgen del Rosario de Fátima de Bachaquero, manifestó que se espera que la réplica de La Chinita arribe a las costas del Valmore Rodríguez a partir de las 10:00 de la mañana en el antiguo muelle petrolero “Costa Bolívar”, para luego recorrer varios puntos de la ciudad.

Asimismo, dijo que la réplica de la Chinita visitará el liceo Juan Vicente González, el CEFIE, Alcaldía de Valmore Rodríguez, iglesia San José Obrero y la iglesia María Auxiliadora del sector La Victoria, desde donde partirá en caravana hasta el Monumento de la Virgen del Rosario de Fátima.

Reinoso indicó que allí será homenajeada con una serenata gaitera

De igual manera, el párroco del templo Virgen del Rosario de Fátima de Bachaquero acotó que la misa central se realizará ese mismo día a las 6:00 de la tarde en el estacionamiento del Centro Comercial Tamanaco.

