La Chinita continúa su recorrido y llega a Sinamaica

La réplica sagrada de la Virgen de Chiquinquirá, la Chinita, hizo su entrada triunfal hoy lunes 28 de octubre, en la parroquia San Bartolomé Apóstol de Sinamaica, municipio Guajira.

Los feligreses se reunieron en las calles de esta localidad zuliana para recibir a la patrona de Maracaibo y expresar su devoción.



La imagen de la Virgen, que recorre diversos puntos del estado Zulia, fue recibida con cantos, oraciones y aplausos, demostrando así la profunda fe que sienten los habitantes de la región por la Chinita.

Estos eventos servirán para fortalecer la unión entre los fieles y reafirmar su devoción mariana.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá en Ig