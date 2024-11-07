La Chinita llegará en caravana a la zona oeste el sábado 9-Nov

La feligresía marabina se prepara para un nuevo encuentro con la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Este sábado 9 de noviembre, a partir de las 2:00 pm, la réplica de la sagrada imagen recorrerá las principales calles de la zona oeste de la ciudad en una emotiva caravana.

La Basílica de Chiquinquirá ha organizado esta actividad como parte de las celebraciones patronales 2024, con el objetivo de llevar la devoción mariana a cada rincón del municipio.

La caravana permitirá que los fieles puedan expresar su fe y venerar a la Chinita en sus propios barrios.

Noticia al Día / Basilíca de Chiquinquirá