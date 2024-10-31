La Chinita sigue su recorrido Lacustre: Llega a Los Jobitos y a Sabaneta de Palmas llevando fe y esperanza

La fervorosa devoción a Nuestra Señora de Chiquinquirá sigue recorriendo los rincones del estado Zulia. Este jueves 30 de octubre, la sagrada imagen de La Chinita llegó hasta los devotos de Los Jobitos, Puertos de Altagracia y Sabaneta de Palmas, llevando una vez más fe, esperanza y bendiciones.

Los habitantes de estos sectores tuvieron el privilegio de recibir a la Virgen Morena, participando en emotivas procesiones y misas donde elevaron sus plegarias y agradecieron por sus favores.

La réplica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, acompañada por los Servidores de María y autoridades locales, fue recibida con júbilo y fervor por los fieles, quienes destacaron la importancia de esta tradición para el pueblo zuliano.

Durante su recorrido, la Virgen Morena fue testigo de la fe inquebrantable de sus devotos, quienes a través de cantos, oraciones y actos de fe, demostraron su profundo amor y agradecimiento.

La procesión lacustre, una de las tradiciones más arraigadas del estado Zulia, se convirtió nuevamente en un momento de encuentro, unión y esperanza para los zulianos. La visita de La Chinita fortalece la fe y reafirma la creencia en un símbolo de protección y guía espiritual.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá / ChatGPT