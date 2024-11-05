La Chinita visitó Lagunillas y activó la fe de sus habitantes

Los habitantes de Las Morochas, recibieron a La Virgen Morena en la Costa Oriental del Lago, en Lagunillas, y la acompañaron en su recorrido por las calles hasta el templo de la Virgen del Rosario del Paraute.

En esta jornada de fe y devoción, la Virgen de Chiquinquirá en su procesión lacustre 2024, recorrió en procesión en la comunidad junto a la sagrada imagen de Ntra. Sra. Del Rosario del Paraute.

