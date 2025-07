"La democracia tiene quebrantos, el voto tiene quebrantos, pero es lo único que tenemos y hay que ejercerlo" Manuel Rosales

A las 11:15 de la mañana de este domingo 27 de julio, el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, ejerció su derecho al voto, en el liceo Udón Pérez de la parroquia Olegario Villalobos.

Rosales, junto al alcalde encargado, Adrián Romero y su equipo de trabajo, hicieron de nuevo el llamado para que la ciudadanía salga a votar. "La democracia tiene quebrantos, el voto tiene quebrantos, dudas por todo lo que ha ocurrido, pero es lo único que tenemos y hay que ejercerlo. Quedarse en casa no es la opción y ya lo sabemos", aseguró el exgobernador del Zulia.

Foto: Will Marval

Insistió, en que el único medio que tienen los venezolanos es la negociación y el respeto: "Hasta cuando vamos a estar en esta peleadera e insultadera, cada quien puede trabajar como quiere. Usted quiere darse vida en otros países, hágalo. Usted quiere reclamar por lo que le corresponde y que su voz sea escuchada, hágalo y salga a votar ".

El exgobernador acotó que no descansará y seguirá en la ruta cívica-electoral y democrática." tu no puedes decirle al que tiene todos los poderes que suelte porque tu lo vas a meter preso, eso no se va a cumplir, jamás, mejor sentémonos cara a cara. El país debe entender que buscando una negociación, una alternativa donde todos tengamos un espacio, saldremos de esta situación".

