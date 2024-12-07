Miércoles 24 de septiembre de 2025
La espera terminó: Farma Express abre sus puertas en la C-2

Una nueva sede de Farma Express abre sus puertas en la circunvalación 2, a la altura del sector San Miguel…

Por Greily Nuñez


Una nueva sede de Farma Express abre sus puertas en la circunvalación 2, a la altura del sector San Miguel de Maracaibo.

Más de 20 marcas reconocidas dicen presentes en esta gran apertura, que sin duda alguna, enaltece el arduo desempeñado de quienes hacen esto posible en la región.

En este punto, donde se encontraba el antiguo Bingo Royal, está posicionado Farma Express C-2. Su amplio y acogedor espacio te ofrece desde panadería, charcutería, carnicería, víveres, productos de limpieza, detalles para sus mascotas y mucho más.

Todos los días, desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, estarán abiertos para brindarte la mejor atención de sus trabajadores.

Farma Express C-2, no compite, aquí encontrarás los mejores precios que te permitirán adquirir todo lo que necesitas.

Esta sede forma parte del grupo Farmaexpress 72, Delicias, Fuerzas Armadas, La Limpia y Chinita.

Regalarán 20 motos

Por la compra mínima de 20 dólares, podrás participar por una de estas motocicletas. Al finalizar este sábado 7 de diciembre, serán rifados dos automotores.

Asimismo, a través de su Instagram, @Farmaexpressc2, podrás conocer a detalle sus productos y servicios.

Noticia al Día

Temas:

Internacionales

Al menos 25 mineros atrapados en derrumbe de mina en Colombia

Los trabajadores quedaron atrapados en la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia, después de un derrumbe en la mina explotada por la canadiense Aris Mining
Zulia

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

En el corazón de la comunidad de Brisas del Norte, el Comedor Comunitario "La Bendición de Dios" se ha convertido en un faro de esperanza para muchas familias. Desde su creación, este comedor ha estado brindando apoyo alimentario a 55 niños y niñas, así como a cinco madres lactantes y cinco abuelos de la tercera edad. Sin embargo, la situación se ha vuelto más complicada desde el cierre de la Fundación Alimenta la Solidaridad el 15 de marzo del 2025, lo que ha dejado a la comunidad en la búsqueda de nuevas formas de apoyo.
Al Dia

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

El hotel Chama que era de su mamá,
Al Dia

Zulia fortalece la seguridad vial con nueva regulación de motocicletas antes de la Feria de la Chinita

Esta 23 de septiembre, se llevo a cabo una reunión del Consejo Estadal de Seguridad Ciudadana, Orden Pública y Paz presidida por Javier Magallanes, Comandante de la ZODI

