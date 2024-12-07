La espera terminó: Farma Express abre sus puertas en la C-2

Una nueva sede de Farma Express abre sus puertas en la circunvalación 2, a la altura del sector San Miguel de Maracaibo.

Más de 20 marcas reconocidas dicen presentes en esta gran apertura, que sin duda alguna, enaltece el arduo desempeñado de quienes hacen esto posible en la región.

En este punto, donde se encontraba el antiguo Bingo Royal, está posicionado Farma Express C-2. Su amplio y acogedor espacio te ofrece desde panadería, charcutería, carnicería, víveres, productos de limpieza, detalles para sus mascotas y mucho más.

Todos los días, desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, estarán abiertos para brindarte la mejor atención de sus trabajadores.

Farma Express C-2, no compite, aquí encontrarás los mejores precios que te permitirán adquirir todo lo que necesitas.

Esta sede forma parte del grupo Farmaexpress 72, Delicias, Fuerzas Armadas, La Limpia y Chinita.

Regalarán 20 motos

Por la compra mínima de 20 dólares, podrás participar por una de estas motocicletas. Al finalizar este sábado 7 de diciembre, serán rifados dos automotores.

Asimismo, a través de su Instagram, @Farmaexpressc2, podrás conocer a detalle sus productos y servicios.

Noticia al Día