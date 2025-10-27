Lunes 27 de octubre de 2025
Cultura

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Con un gran despliegue tecnológico y logístico, este evento educativo invita a toda la juventud zuliana a conocer la vida de Simón Bolívar y los hechos históricos que lo convirtieron en El Libertador. Es una exposición interactiva, que combina realidad virtual con imágenes creadas con inteligencia artificial y una parte teatral, que recrea momentos desde su infancia hasta las batallas que lideró.

Por José Gregorio Flores

La fascinante historia de Bolívar en la
Los visitantes tendrán experiencias interactivas con tecnología de punta y dramatizaciones de hechos históricos con actores de teatro. Foto: Xiomara Solano.
Con un gran despliegue tecnológico y logístico, este lunes 27 de octubre llegó a los espacios de la Biblioteca Pública del Zulia "María Calcaño" en Maracaibo la "Expo Simón, de Niño a Libertador", una experiencia única dirigida a toda la familia pero principalmente a niños de preescolar, estudiantes de básica y bachillerato, que narra la historia de Bolívar y la gesta independentista que liberó a Venezuela del yugo español en 1.811.

Este evento educativo invita a toda la juventud zuliana a conocer la vida de Simón Bolívar y los hechos históricos que lo convirtieron en El Libertador de seis naciones en Latinoamérica. Se trata de una exposición interactiva, que combina realidad virtual con imágenes creadas con inteligencia artificial y una parte teatral, que recrea momentos desde su infancia hasta las batallas que lideró.

Quienes visiten la exposición iniciarán un recorrido a través de 15 estaciones en las que hay actores dramatizando escenas de cuando Bolívar era un niño soñador y otras siendo ya un general. También hay dispuestas grandes pantallas con luces led, dispositivos con inteligencia artificial y lentes especiales de realidad virtual con los que la audiencia puede interactuar y trasladarse hacia sitios históricos.

El recorrido empieza con la estación Capsula del Tiempo llevando al público a través de la historia, la Niñez de Simón en la que dos actrices hacen el papel de su nodriza Hipólita Bolívar y su cuidadora, la Negra Matea, luego sigue Maestro y Proclamas, las batallas de Pichincha, Bomboná, Junín y Carabobo, Campamento Patriota, juramento del Monte Sacro y Documentos Fundamentales.

Una de las estaciones que más impacta es la del Barco Leander, en la que dos actores (uno de los cuales personifica a Francisco de Miranda) simulan estar en un barco en alta mar y luego llegan a la Vela de Coro a colocar el tricolor venezolano. Otra escena que llama la atención es cuando a Bolívar intentan emboscarlo en el Palacio San Carlos en Bogotá y Manuela Sáenz le avisa para que huya, salvándole la vida.

Durante el recorrido la gente puede ver exhibida la réplica de la espada y varios trajes de Simón Bolívar, mientras interactúan en actividades de pintura y arte digital. El evento estará desde este lunes 27 hasta el próximo domingo 2 de noviembre. Cuenta con más de 21 personas a cargo de la producción y llegó al Zulia como parte de una gira por las regiones más importantes del país.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos. Xiomara Solano

