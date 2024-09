La "fiebre" de las flores amarillas invadió a los marabinos este sábado 21-Sep: hasta 20 dólares pagaron por un arreglo ornamental

La "fiebre" de las flores amarillas invadió a los marabinos este sábado 21 de septiembre. Desde tempranas horas de la mañana, en las principales calles y avenidas de la ciudad se apostaron vendedores ambulantes para vender arreglos ornamentales que tenían un costo de hasta 20 dólares.

La misma situación se presentó en las floristerías y cementerios, puntos en los cuales las personas que se dedican a este negocio, se vieron en la necesidad de pintar con spray flores de otros colores para cumplir con la demanda de clientes que aún cuando eran las cinco de la tarde, seguían comprando.

"Esto ha sido una locura hoy, pues he vendido en unas pocas horas lo que a veces me cuesta vender en dos semanas. La gente está desesperada por conseguir flores amarillas para regalarlas. He tenido compradores de todas las edades. Hasta la gente adulta mayor se ha sumado a esta celebración", dijo Leida Acosta, una vendedora de flores en el cementerio Corazón de Jesús.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: Xiomara Solano