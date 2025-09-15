Lunes 15 de septiembre de 2025
La gripe tumba a los marabinos

Una ola de gripe se ha venido propagando en la capital zuliana durante las últimas semanas, afectando a miles de…

Por Haroldo Manzanilla

La gripe tumba a los marabinos
Una ola de gripe se ha venido propagando en la capital zuliana durante las últimas semanas, afectando a miles de ciudadanos que reportan síntomas como malestar general, fiebre, dolor de cabeza, pereza, dolores musculares, secreción nasal, tos constante e incluso oídos tapados.

En distintos sectores de la ciudad se escucha el mismo comentario: “todo el mundo está engripado”. Las farmacias y consultorios médicos registran un incremento de visitas y compras de productos relacionados con el resfriado, mientras que las visitas a laboratorios clínicos también han aumentado por quienes buscan descartar complicaciones.

Especialistas recuerdan que este tipo de cuadros virales son comunes en esta temporada, pero insisten en la importancia de tomar medidas de prevención para evitar la propagación de la gripe en hogares, oficinas y espacios públicos.

Algunas recomendaciones de higiene y prevención son:

  • Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia.
  • Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas.
  • Al toser o estornudar, cubrirse con el codo o con un pañuelo desechable.
  • Ventilar los espacios cerrados para disminuir la concentración de virus en el ambiente.
  • No compartir objetos de uso personal como vasos, cubiertos o toallas.

  • En cuanto a los cuidados en casa, lo más recomendable es:
  • Tomar abundantes líquidos como agua, sopas y jugos naturales para mantenerse hidratado.
  • Descansar lo suficiente y evitar los esfuerzos físicos mientras duren los síntomas.
  • Mantener una alimentación ligera y balanceada que ayude al cuerpo a recuperarse.

Aunque los síntomas suelen mejorar en algunos días, la recomendación general es guardar reposo y acudir a un especialista en caso de presentar complicaciones.

Mientras tanto, en Maracaibo la gripe sigue rodando de casa en casa, dejando a más de uno en cama y recordando lo necesario que es reforzar los hábitos de prevención.

