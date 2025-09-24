La historia conmovedora de Víctor Manuel y su hijo: Un juguete para trabajar

Sobre una camionetica roja van los sueños e ilusiones de Víctor Manuel Ángulo, un padre cuyo único objetivo es sacar adelante a su hijo, de 6 años.

Este hombre sale todas las mañanas de su casa, en La Victoria, acompañado de su hijo, Víctor Manuel. En su carrito rojo, con stickers alusivos a las marcas de, Explorer, Cherokee, Chevrolet y Bera, monta a su niño y sale a trabajar en las principales calles de la ciudad marabina.

Mientras el pequeño se distrae con sus muñecos preferidos y visualiza su alrededor, Ángulo lleva en la maleta un termo de café y cigarros, objetos que vende para sustentar a su niño.

"Mi esposa murió de cáncer y al año murió mi mamá. No tengo ayuda y tampoco dónde ni con quién dejar a mi hijo, por eso lo llevo conmigo a todas partes. Yo arreglo teléfono, pero en estos momentos no tengo trabajo, por lo que recurro a las calles a trabajar", relataba Ángulo para Noticia al Día.

Con 300 bolívares que había hecho de la venta de los cigarros, Ángulo corrió a comprarle una barquilla a su hijo… Celebraba su cumpleaños y ese era el único regalo que le podía dar, sin pensar que el único dinero que había hecho se lo había gastado para alegrarle el día.

"Quisiera darle a mi hijo una mejor estabilidad, poder tener un carro para trasladarnos con facilidad, poder tener mis implementos y un lugar donde arreglar teléfonos y así dejar de recorrer toda la ciudad con mi hijo", seguía relatando el hombre, mientras descansaba bajo una sombra en las afueras de un edificio en la avenida 5 de Julio.

El inclemente sol no es impedimento para que Víctor Ángulo camine conduciendo el carro que lleva a su pequeño. "Un señor que alquila carros en la plaza Urdaneta me lo regaló porque ya estaba deteriorado. Yo lo modifiqué, le hice unos arreglos y desde entonces lo llevo allí para todos lados, incluyendo cuando empiece el colegio; sin embargo, no lo he llevado porque estoy reuniendo para comprarle sus útiles escolares y uniforme. Un señor nos regaló los zapatos que tenemos puestos y con eso él comenzaría a ir".

Y aunque la vida no ha sido fácil para este hombre que lleva en sus hombros la responsabilidad de levantarse y levantar a su hijo, sigue en pie, confiando en un Dios grandísimo que le pone en su camino ángeles y arcángeles que los protegen y los guían.

