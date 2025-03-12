Lunes 22 de septiembre de 2025
La inflación se "traga" el "diario" de los ciudadanos de un solo “bocao” en tiendas y abastos populares

Las amas de casa acuden a las tiendas o abastos del barrio donde habitan, con un rosario en la mano,…

Por Javier Sanchez

La inflación se
Foto: Cortesía
Las amas de casa acuden a las tiendas o abastos del barrio donde habitan, con un rosario en la mano, rezando que el dólar no haya subido y el “diario” les alcance para la compra de la comida del desayuno, almuerzo y cena. Son el lugar donde las personas van a comprar los productos básicos para su alimentación, como frutas, verduras, carnes y pescados.

En el abasto “Los tres hermanos” del sector Los Claveles conversamos con Josefa Torres, buscaba el desayuno para sus nietas que se iban al colegio. “Todos los días tengo que sacar del bolsillo 2 y hasta $ 4 para que se lleven lo que van a consumir en el desayuno y en la merienda si el turno es de tarde”.


“Después tengo que calcular lo del almuerzo, si es pollo cuesta más de $5 ($ 240 el kilo) y si es carne un kilo $9, un paquete de arroz $1 y medio y las verduras, $2 la papa, el kilo, $1 y medio de tomate el kilo, zanahoria a $ 090 el kilo y $1 repollo el kilo.


Un plátano cuesta en las “tiendas” Bs. 20 y un kilo de queso está por el orden de $4.40, dijo Marcial Bermúdez en el abasto de la esquina de su casa en el barrio Menca de Leoni, señalando que ya ni con eso se puede almorzar por lo costoso.

La inflación se lleva todo

La disparidad en la moneda que se maneja la mayoría de los comercios, abastos, bodegas y tiendas en los sectores populares mantienen en “jaque” al consumidor en las barriadas que deben pagar lo “diario” al precio que se maneje.

Un estudio reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) revela que la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles alarmantemente altos, alcanzando el 86% en 2024.

Este análisis abarca cuatro municipios en los estados Zulia, Miranda, Cojedes y Aragua.

En una muestra de 1200 hogares, con 300 encuestas por municipio, y un nivel de confianza del 94% la OVF, evaluó carencias en educación, salud, condiciones de vida, empleo y acceso a servicios básicos, midiendo la incidencia de la pobreza en los hogares determinó que, el 86% de los hogares venezolanos se encuentra en situación de pobreza.


En el estudio realizado se observan marcadas diferencias entre las regiones. Miranda presenta la menor tasa de pobreza (77%), mientras que Aragua registra la más alta (97%). El ingreso promedio de los hogares venezolanos es de $ 231.49, insuficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar.

Noticia al Día

Fotos cortesía referenciales

