Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

La mamá de los ‘palos de agua’

Este jueves 23 de octubre, Maracaibo fue sorprendida por un fuerte aguacero en horas de la mañana, que oscureció el…

Por Haroldo Manzanilla

La mamá de los ‘palos de agua’
Este jueves 23 de octubre, Maracaibo fue sorprendida por un fuerte aguacero en horas de la mañana, que oscureció el cielo y dejó a cientos de ciudadanos empapados en plena jornada matutina. Desde tempranas horas, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar la intensidad de la lluvia, que se presentó con un cielo completamente negro y ráfagas de agua que cayeron sin tregua sobre distintos sectores de la ciudad.

Los truenos no se hicieron esperar. La precipitación se mantiene al momento de esta edición.

El clima se mantiene inestable durante la mañana, con cielos parcialmente nublados y alta humedad. Las autoridades emitieron alertas y recomendaron precaución ante posibles nuevas precipitaciones en las próximas horas.

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Le cortaron el pene, las manos y un pie: Horrendo crimen en Aragua

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Sucesos

Le cortaron el pene, las manos y un pie: Horrendo crimen en Aragua

Su cuerpo fue hallado con ambas manos, un pie y el órgano reproductor amputados. El horrendo crimen ocurrió el pasado sábado 18 de octubre en la calle Monagas, parcela 126, en el sector Nicolás Maduro de la comunidad Las Vegas, en el municipio Libertador del estado Aragua.
Al Dia

El tobogán de la Chinita es preparado con amor y esmero por manos marianas

El corazón mariano del Zulia late con fuerza. A solo días de la esperada Bajada de Nuestra Señora del Rosario…
Al Dia

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile,…
Al Dia

Cuando las plataformas de streaming se unen a los juegos en línea: Por qué el iGaming necesita soluciones más inteligentes

El streaming ya ha marcado la pauta, y ahora los juegos en línea deben ponerse al día..

