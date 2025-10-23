La mamá de los ‘palos de agua’

Este jueves 23 de octubre, Maracaibo fue sorprendida por un fuerte aguacero en horas de la mañana, que oscureció el cielo y dejó a cientos de ciudadanos empapados en plena jornada matutina. Desde tempranas horas, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar la intensidad de la lluvia, que se presentó con un cielo completamente negro y ráfagas de agua que cayeron sin tregua sobre distintos sectores de la ciudad.

Los truenos no se hicieron esperar. La precipitación se mantiene al momento de esta edición.

El clima se mantiene inestable durante la mañana, con cielos parcialmente nublados y alta humedad. Las autoridades emitieron alertas y recomendaron precaución ante posibles nuevas precipitaciones en las próximas horas.

