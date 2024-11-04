Viernes 22 de agosto de 2025
Zulia

La Parroquia José Domingo Russ de San Francisco organiza su encendido de luces

La Parroquia José Domingo Russ de San Francisco organiza su encendido de luces. Foto: Cortesía

Por Christian Coronel

La Parroquia José Domingo Russ de San Francisco organiza su encendido de luces
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La comunidad perteneciente a la parroquia José Domingo Russ, del Municipio San Francisco, organiza el ll encendido de luces en la "200″.

Un grupo de vecinos de este popular sector en el municipio San Francisco, encabezados por Williams Ramos y Chael Chourio, trabajan duro en los últimos detalles para que este próximo 23 de noviembre miles de zulianos asistan a la calle 200 a pasar un rato en familia.

Cabe destacar que habrá entretenimiento infantil, grupos musicales, parque de atracciones mecánicas y golosinas. Todo esto para el disfrute de las comunidades.

Asimismo, el comité organizador ha sostenido fructíferas y positivas reuniones con los organismos de seguridad, comerciantes, Empresas Polar, Súper Panificadora El Saman, Alcaldía de San Francisco y todas las instituciones que apoyan esta actividad festiva y recreativa.

El asesor de este evento, el dirigente social Luis Urribarrí, informó que el comité organizador hará una rueda de prensa en la parroquia, específicamente en la Super panificadora El Saman, para un compartir con los medios de comunicación, autoridades y colaboradores.

De esta manera, se darán detalles del encendido de luces, como el inicio de las navidades en tan importante comunidad y sectores adyacentes.

Lee también: Yankees de Nueva York rechaza al lanzador Lou Triviño

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Ciencia

OMS: El calor extremo se está convirtiendo en uno de los mayores riesgos ocupacionales

Los modelos de cálculo indican que la productividad de los trabajadores cae entre un 2% y 3% por cada grado por encima de los 20 grados Celsius, lo que debe comprenderse en el contexto de olas de calor que cada vez son más frecuentes y prolongadas en distintas partes del mundo
Zulia

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

El Diputado a la Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas, miembro de la Red Angostura rechazó frontalmente las amenazas de los Estados Unidos al país con lo que señaló, están buscando un conflicto en el continente
Zulia

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

El rayo no solo destruyó la cara de la sagrada imagen sino que también impactó al niño que lleva en su regazo, destrozándole la cabeza y el brazo derecho. Muchos marabinos que presenciaron el fenómeno natural desde varios puntos del centro y que son feligreses de La Chinita, calificaron el hecho como un sacrilegio, pero para otros fue un acto milagroso, un mensaje divino e ineludible.
Zulia

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

El creador del guacamayo Pancho Yhorby Ventura sorprende fusionando al robot con la bandera del municipio Maracaibo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025