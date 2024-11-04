La Parroquia José Domingo Russ de San Francisco organiza su encendido de luces

La comunidad perteneciente a la parroquia José Domingo Russ, del Municipio San Francisco, organiza el ll encendido de luces en la "200″.

Un grupo de vecinos de este popular sector en el municipio San Francisco, encabezados por Williams Ramos y Chael Chourio, trabajan duro en los últimos detalles para que este próximo 23 de noviembre miles de zulianos asistan a la calle 200 a pasar un rato en familia.

Cabe destacar que habrá entretenimiento infantil, grupos musicales, parque de atracciones mecánicas y golosinas. Todo esto para el disfrute de las comunidades.

Asimismo, el comité organizador ha sostenido fructíferas y positivas reuniones con los organismos de seguridad, comerciantes, Empresas Polar, Súper Panificadora El Saman, Alcaldía de San Francisco y todas las instituciones que apoyan esta actividad festiva y recreativa.

El asesor de este evento, el dirigente social Luis Urribarrí, informó que el comité organizador hará una rueda de prensa en la parroquia, específicamente en la Super panificadora El Saman, para un compartir con los medios de comunicación, autoridades y colaboradores.

De esta manera, se darán detalles del encendido de luces, como el inicio de las navidades en tan importante comunidad y sectores adyacentes.

Lee también: Yankees de Nueva York rechaza al lanzador Lou Triviño

Noticia al Dia