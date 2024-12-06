Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

La "pinta" para el 24 y Nochebuena: El maracucho escoge entre un estreno o una "pieza" usada olvidada en el escaparate

Hace unas décadas, el venezolano, acostumbrado a estrenar en Nochebuena y Año Nuevo, redujo las compras en lo que se…

Por Javier Sanchez

La
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hace unas décadas, el venezolano, acostumbrado a estrenar en Nochebuena y Año Nuevo, redujo las compras en lo que se refiere a la adquisición de ropa, zapatos, carteras y demás accesorios para celebrar la Navidad. Para el venezolano la situación país lo ha llevado a reducir los gastos, pero no así los gustos y las ganas de lucir bien durante las fiestas decembrinas.

Cada día, pasaban a mejor vida infinidades de camisetas por culpa de manchas, vestidos que no se llevan, al igual que miles de jeans o pantalones de vestir que caían al cesto del olvido, cada año por un agujero o si se ha rasgado. Ya no es así, porque los tiempos han cambiado tanto, que ahora vuelven a la moda los pantalones rotos, desteñidos y rasgados, los vestidos y pantalones anchos regresaron para vestir a los jóvenes y se usan nuevamente los zapatos de goma hasta para las fiestas de lujo.

Todo esto, según expertos tienen arreglo y de eso se encargan desde las costureras, modistas y sastres, hasta la señora que por años tiene un cartón en el frente de su casa con el que invita a sus vecinos "Se corta y se cose", "se cogen ruedos" y los que dicen, "trae los zapatos que te los dejo como nuevos".

Foto: Xiomara Solano

Los almacenes repletos de estrenos

En un recorrido por los importantes centros comerciales de Maracaibo, Noticia al Día pudo comprobar que los "estrenos" para las fiestas de Navidad y Fin de Año se ofrecen a los más variados precios, tallas y lo último en la moda para todos los gustos y variados precios.

Los compradores comienzan a hacer colas para seleccionar lo que se van a poner la noche del 24 y la del 31 para esperar el Año Nuevo.

Foto: Xiomara Solano

Un estudio realizado por Cendas, recoge lo señalado por el Observatorio Venezolano de Finanzas OVF) que dice que, al cierre del décimo mes del año, la inflación acumulada llegó al 43 %, mientras que la interanual fue de 51 %.

Foto: Xiomara Solano

Según estos datos, los sectores que mostraron mayor encarecimiento en octubre fueron vestidos y calzado (11,4 %), equipamiento del hogar (11,1 %).

La organización explicó que la tasa de inflación “experimentó una significativa aceleración como resultado de la depreciación del bolívar” frente al dólar, una divisa ampliamente utilizada en Venezuela, donde se usa como referencia para calcular los precios de bienes y servicios.

Foto: Xiomara Solano

De visita en los mercados locales se pudo conocer, por ejemplo, que el costo de los zapatos de caballeros rondan entre los $ 15 y $45 ,los pantalones entre $ 10 y $50 , mientras que las camisas se consiguen desde $5 hasta $ 25 y $ 50. Los maracuchos seleccionan en sus tradicionales sitios de venta lo que van a comprar y otros, con menos recursos económicos, escogen prendas usadas que lucen como nuevas.

La ropa reusada para estrenar

La venta ambulante de trapos y ropa vieja se ha convertido en una auténtica "profesión" dentro de una economía basada en las mercancías.

La compra y venta de ropa de segunda mano se ha convertido en una opción atractiva en las fechas decembrinas y además asequible para los compradores que desean obtener un producto en buen estado bajo una relación justa entre precio y calidad.

Venezuela es considerada uno de los tres países con la inflación más alta del mundo, según el Banco Mundial, lo que ha marcado la inestabilidad de su economía y obliga a sus ciudadanos a ser muy precavidos a la hora de invertir su dinero.

"Consigo camisas, zapatos, todo es casi nuevo y las ofertas son asequibles a todos los bolsillos. Compré mis estrenos del 24 de diciembre con tan solo 30 dólares. De verdad que no tiene nada que envidiarle a una tienda de ropa nueva", dijo Minerva Pacheco de visita en el mercado ambulante al final de la avenida La Limpia.

El vendedor Joaquín Perdomo, en el mercado Cotorrera, detalló que todo el año hay un buen movimiento de personas comprando, pero desde la última semana de octubre la gente busca la ropa usada que "estrenará" en diciembre enfrentando la economía.

Maikeli González, de 25 años, quien trabaja en un hotel, señaló que el llamado mercado de los corotos que venden ropa usada, se han convertido para ella en su “salvavidas” porque ha conseguido ofertas que a su juicio son increíbles.

Miguel Suárez asegura que la mercancía llega y se acaba en horas. Hay ropa prácticamente con detalles mínimos de fabricación, ropa de marca, que nadie sería capaz de descubrir que la persona la compró y es usada, comentó.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcalde Di Martino reconoce labor de bomberos de Maracaibo con nuevos equipos para alto riesgo

Se ejecutará un plan de manera articulada entre los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal.
Zulia

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

En el corazón de la comunidad de Brisas del Norte, el Comedor Comunitario "La Bendición de Dios" se ha convertido en un faro de esperanza para muchas familias. Desde su creación, este comedor ha estado brindando apoyo alimentario a 55 niños y niñas, así como a cinco madres lactantes y cinco abuelos de la tercera edad. Sin embargo, la situación se ha vuelto más complicada desde el cierre de la Fundación Alimenta la Solidaridad el 15 de marzo del 2025, lo que ha dejado a la comunidad en la búsqueda de nuevas formas de apoyo.
Al Dia

Pipe Peláez invita a apoyar las obras sociales de la Basílica de la Chinita

Faltan solo tres días para que los zulianos puedan ser parte de una tradición que une fe y solidaridad. El…
Al Dia

Jazz Baralt celebrará un año de su nacimiento el 3 de octubre en Maracaibo

Los Pachin Brothers estrenarán cinco temas de su propia autoría.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025