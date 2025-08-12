Martes 12 de agosto de 2025
Zulia

La plaza de La República despertando el día

En su corazón se levanta majestuoso un obelisco de 49 metros de altura

Por Josue Carrillo

La plaza de La República despertando el día
Fotos: Josué Carrillo.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con la solemnidad de un cronista de la ciudad, permítame relatar la historia de la Plaza de la República de Maracaibo, un espacio que es testigo mudo del desarrollo y los avatares de esta urbe.

La idea de su creación surgió durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, en el año 1928, con el objetivo de erigir un espacio monumental. Sin embargo, su construcción se materializó mucho tiempo después, bajo la presidencia del General Isaías Medina Angarita. Fue en 1938 cuando se iniciaron las obras de lo que se convertiría en uno de los hitos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad.

El 23 de agosto de 1945, la plaza fue finalmente inaugurada. Su diseño, que ocupa una manzana completa, fue concebido como un tributo a la identidad nacional, honrando a los estados que conformaron la República de Venezuela.

En su corazón se levanta majestuoso un obelisco de 49 metros de altura. En su momento, fue la estructura más alta de Maracaibo. Este monumento fue concebido con una función poco conocida: en su interior se encuentra una escalera que conduce a un mirador, aunque, a lo largo de la historia, este espacio nunca llegó a ser habilitado para el público. En la base rectangular del obelisco, se aprecian en relieve los escudos del Distrito Capital, las Dependencias Federales y el escudo nacional de Venezuela, un recordatorio perenne de la unidad del país.

La Plaza de la República, con su obelisco como centinela de granito, se ha convertido en un punto de encuentro y recreación, y su concha acústica ha sido escenario de innumerables eventos culturales, orquestas y presentaciones musicales que resuenan en la memoria colectiva de los marabinos.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello hace intervención en AN

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello hace intervención en AN

"Te amo Venezuela", el mensaje en español de Kylie Jenner

Ana del Castillo despechadaaa

Ana del Castillo despechadaaa

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Un muerto en incendios forestales que azotan España

Un muerto en incendios forestales que azotan España

Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

La plaza de La República despertando el día

La plaza de La República despertando el día

Tomás Rincón renovará contrato con Santos FC

Tomás Rincón renovará contrato con Santos FC

La Procuraduría General de Colombia apela la condena contra Álvaro Uribe

La Procuraduría General de Colombia apela la condena contra Álvaro Uribe

Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

A 76 años de su nacimiento, el Zulia recuerda a

A 76 años de su nacimiento, el Zulia recuerda a "El Negrito Fullero" Daniel Alvarado

Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más

Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Regresa el esplendor de Villa Carmen: Gian Carlo Di Martino

Regresa el esplendor de Villa Carmen: Gian Carlo Di Martino

Noticias Relacionadas

Al Dia

Lila Morillo en Caracas pregunta por su natal Maracaibo

Lila Morillo cumplirá 85 años el próximo 14 de agosto

Cultura

Un negrito caliente : El "refrigerio" de los maracuchos a 40° de temperatura

Maracaibo, la ciudad del sol inclemente, tiene una tradición que a primera vista parece contradictoria: el arraigado hábito de beber…
Al Dia

Pelea campal entre varias mujeres en Ciudad Ojeda se viraliza: Reportan que no es la primera vez este tipo de actos

Este tipo de episodios públicos representan la alteración del orden público
Zulia

Alcalde Di Martino rechaza aumento ilegal del pasaje en Maracaibo

“No hay ningún aumento autorizado. Hemos sostenido conversaciones, pero lo que se ha hecho es completamente arbitrario”, afirmó

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025