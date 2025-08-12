La plaza de La República despertando el día

Con la solemnidad de un cronista de la ciudad, permítame relatar la historia de la Plaza de la República de Maracaibo, un espacio que es testigo mudo del desarrollo y los avatares de esta urbe.

La idea de su creación surgió durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, en el año 1928, con el objetivo de erigir un espacio monumental. Sin embargo, su construcción se materializó mucho tiempo después, bajo la presidencia del General Isaías Medina Angarita. Fue en 1938 cuando se iniciaron las obras de lo que se convertiría en uno de los hitos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad.

El 23 de agosto de 1945, la plaza fue finalmente inaugurada. Su diseño, que ocupa una manzana completa, fue concebido como un tributo a la identidad nacional, honrando a los estados que conformaron la República de Venezuela.

En su corazón se levanta majestuoso un obelisco de 49 metros de altura. En su momento, fue la estructura más alta de Maracaibo. Este monumento fue concebido con una función poco conocida: en su interior se encuentra una escalera que conduce a un mirador, aunque, a lo largo de la historia, este espacio nunca llegó a ser habilitado para el público. En la base rectangular del obelisco, se aprecian en relieve los escudos del Distrito Capital, las Dependencias Federales y el escudo nacional de Venezuela, un recordatorio perenne de la unidad del país.

La Plaza de la República, con su obelisco como centinela de granito, se ha convertido en un punto de encuentro y recreación, y su concha acústica ha sido escenario de innumerables eventos culturales, orquestas y presentaciones musicales que resuenan en la memoria colectiva de los marabinos.